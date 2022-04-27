Дань памяти: в России стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Георгиевские ленты раздают по всей стране

Символ героизма, доблести и чести. В России и за рубежом стартовала традиционная патриотическая акция "Георгиевская ленточка". На улицах тысячи волонтёров не просто раздают всем желающим один из главных атрибутов Победы. Но и рассказывают о его истории и значении - это дань памяти тем, кто спасал мир от фашизма.

Людмиле Петровне Буфетовой – 77. Родилась в победном 45-м. И последние пять лет выходит на улицы родного Владивостока с простой, но очень важной миссией – напоминать молодёжи о подвиге предков.

"Мой папа, допустим, воевал. Всё это... Ну, очень много людей. И погибло столько людей тогда. Так вот надо память эту держать", - говорит женщина.

Старт акции "Георгиевская ленточка" начался на Дальнем Востоке. Тысячи символов нашей Победы волонтёры раздают бесплатно. С гордостью носят и сами. Желающие могут приобрести и значок с красной гвоздикой – за любую посильную сумму. Средства идут на помощь инвалидам.

"Мы рекомендуем три способа повязать ленточку: это может быть петелька, это может быть бантик или петелька вот в таком формате. Ну, и в этом году ещё рекомендуем буквой "Z" можно сделать – как дань уважения доблести к нашим солдатам", - показывает региональный руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Приморского края Анастасия Корда.

О тесной связи Великой Победы и подвига советского народа с происходящим сейчас на Донбассе говорят и жители.

"Для нас обозначает – победа над фашизмом. Это очень важный праздник. Мой дед воевал здесь, в Приморье. Извините. А сам он из-под Одессы. А сейчас там идут... Фашистов уберём отовсюду. Вот я в это верю, честно вам говорю", - говорит жительница Владивостока Инна Единархова.

"Всегда беру. Символ свободы, символ Победы, символ всего. Чтоб мы жили дружно, мирно и чтобы не было войны", - говорит жительница города Нина.

"Мы и детям прививаем тоже – то, что День Победы – это для нас очень важно. И надо помнить об этом и чтить память погибших", - считает Максим.

О том, что ленточка – не просто украшение, напомнили в Москве на пресс-конференции, посвящённой старту народной акции. Отношение к символу должно быть соответствующим.

"Вместе с Георгиевской лентой наши волонтёры раздают листовку, где с одной стороны написана история Георгиевской ленты, а с другой стороны правила её правильного ношения. Мы призываем всех носить Георгиевскую ленту с уважением", - говорит депутат Госдумы, председатель Центрального штаба движения "Волонтёры Победы" Ольга Занко.

Георгиевские ленты раздают по всей стране. В Самаре волонтёрам помогают народные дружинники и сотрудники полиции. А в Братске старт акции приурочили ко Дню призывника.

Кирилл Парменов, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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