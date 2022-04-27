Звериный беби-бум: в парке "Таганай" подсчитывают новых обитателей

Искать детенышей помогает современные средства

В Челябинской области в разгаре подсчёт обитателей национального парка "Таганай". Среди животных - настоящий беби-бум. Пополнение уже заметили среди грызунов и парнокопытных. А вслед за ними растёт и численность хищников. Обнаружить всех детёнышей учёным помогают дроны и фотоловушки.

Зайцев в этом году в национальном парке "Таганай" много, а будет ещё больше. Их рождаемость зависит от погоды - апрель выдался тёплым, и даже не смотря на периодические снегопады, ушастые даром времени не теряли, и уже обзавелись первым приплодом. При удачном стечении обстоятельств, зайчиха может рожать три раза в год.

"Сейчас вот настовики, так называемые, летом травники, и если будет хорошая осень, там могут даже листопадники появиться. И вот тогда уже хороший прирост. Демографический взрыв у зайца происходит в такие плодовитые годы", - говорит научный сотрудник нацпарка "Таганай" Марина Середа.

Кроме погоды влияет на рождаемость пища. Из-за обильного урожая шишек увеличилось беличье поголовье. Перевыполнена норма и по лосям, но здесь уже сыграл человеческий фактор.

"На момент создания национального парка здесь лось был полностью выбит. Охотниками. Их было меньше 60 особей, а должно насчитываться порядка 160. Сейчас у нас количество превышает оптимальную численность - около 300 особей здесь обитает. Иногда даже до 500 вспыхивает", - говорит Марина Середа.

Учёт поголовья ведётся в январе-феврале по следам животных на маршрутах их передвижений - из года в год они не меняются. Сначала считают общее количество следов, а потом уже делят их по особям. Это называется "абсолютной численностью". Помогают в подсчётах фотоловушки.

Национальный парк занимает больше полумиллиона гектаров между гор и хребта Таганай на стыке распространения западносибирской и европейской фауны, в близости к уральским лесостепям. Здесь встречаются более 50 видов млекопитающих, представленных шестью отрядами, 130 разновидностей птиц, из них треть – зимующие, такие как свиристель, чечётка и ястребиная сова. Шесть вариантов пресмыкающихся, 3 - земноводных и 7 - рыб. Учёные только начали подсчёт, но уже можно сказать, что прирост потомства в звериных семья будет значительный.

"ТВ Центр".

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