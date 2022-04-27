Зрители ТВЦ смогли за сутки собрать деньги на лечение Сергея Марьина

У мальчика - остеосаркома правой бедренной кости

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 14-летнего Сергея Марьина из Ульяновска.

У мальчика - остеосаркома правой бедренной кости, опухоль дала метастазы в лёгкое. Серёжа уже прошел серьёзный курс химиотерапии. И в ближайшие дни врачи должны удалить опухоль и установить дорогостоящий эндопротез. И благодаря вам у семьи есть деньги. Вся необходимая сумма собрана. Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка.

У шестилетнего Димы Боронина - очень редкое и пока неизлечимое генетическое заболевание - синдром Алажилля. Из-за поломанной хромосомы в его печени недоразвиты желчные протоки - там скапливается желчь, которая должна поступать в кишечник, а попадает в кровь. Оседая под кожей, она вызывает невыносимый зуд. Страдают и другие органы, а организм недополучает питательные вещества. Чтобы смягчить течение болезни и облегчить жизнь ребёнку, нужен новый препарат "Ливмарли". Но стоит он больше семи миллионов рублей. Родители собрать такую сумму не в силах.

Мы продолжаем помогать Диме все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Димы Боронина, программа 1393

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