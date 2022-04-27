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В Курске раскрыли детали ночного инцидента с ПВО

10:37
  • среда
  • 27 апреля 2022

Система сработала из-за украинского дрона

Ночью среды, 27 апреля, расчеты системы противовоздушной обороны обнаружили в небе над Курской областью украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
Российские ПВО уничтожили беспилотник рядом с Воронежем

Ранее Роман Старовойт сообщал, что ночью 27 апреля многие жители Курска слышали хлопки — сработала система противовоздушной обороны. Жертв и разрушений нет, уточнил глава региона.

Губернатор Курской области уточнил, что система ПВО успешно перехватила украинский беспилотник, сообщает ТАСС.

Ранее, 25 апреля, в селе Боровское Курской области расчеты российской системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата.

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