Вакцина от коронавируса для подростков доступна во всех регионах России

Об этом рассказал глава Минздрава

Вакцина от коронавирусной инфекции, предназначенная для подростков, в настоящее время доступна во всех субъектах Российской Федерации. Об этом в среду, 27 апреля, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр посоветовал подросткам пройти вакцинацию от коронавируса перед поездкой в летние лагеря. Методические рекомендации по вакцинации от COVID-19 были подготовлены с учетом проведения детской летней оздоровительной кампании.

В Минздраве считают, что подросткам необходимо сделать такие прививки, цитирует Мурашко ТАСС.

"Спутник М" зарегистрировали 24 ноября 2021 года. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели. Детям до 15 лет прививку делают с информированного добровольного согласия родителей. Если подростку больше 15 лет, он сам должен дать согласие.

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев ранее рассказал, что клинические исследования вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет "Спутник М" прошли без выявления серьезных побочных реакций.

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