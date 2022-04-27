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ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

10:45
  • среда
  • 27 апреля 2022

Пострадавших и разрушений нет

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали для перехвата украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Курской области.

Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших и разрушений нет.

"Военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет", - написал он в своем telegram-канале.

Ранее системы ПВО перехватили БПЛА в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев держит ситуацию на своем личном контроле.

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