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Турция надеется на встречу Путина и Зеленского "в ближайшие дни"

10:43
  • среда
  • 27 апреля 2022

Анкара намерена "продолжать вносить свой вклад"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара рассчитывает на встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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"Мы надеемся, что несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни благодаря предложениям нашего президента двум лидерам удастся встретиться", - цитирует политика ТАСС.

Он добавил, что Турция продолжает вносить свой вклад, чтобы прекращение огня было достигнуто как можно скорее.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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