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Российские военные уничтожили ангары с иностранным оружием в Запорожье

10:55
  • среда
  • 27 апреля 2022

Удары нанесли ракеты большой дальности морского базирования "Калибр"

Российские военные уничтожили ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и Европой для украинских войск.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Удары были нанесены высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" на территории Запорожского алюминиевого комбината.

Всего за минувшую ночь наша армия поразила 59 военных объектов Украины. Российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над населенным пунктом Ильичевка сбита украинская тактическая ракета "Точка-У".

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