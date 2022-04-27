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Мурашко рассказал о поставках насадок для назальной вакцины

11:07
  • среда
  • 27 апреля 2022

Препарат был зарегистрирован в России 1 апреля

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поделился подробностями поставок в страну насадок для назальной вакцины от коронавируса "Спутник".

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"Поступят на следующей неделе", - отметил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что назальная вакцина станет доступна, когда для ее введения появятся одноразовые насадки.

Препарат был зарегистрирован Минздравом 1 апреля. Вакцину вводят при помощи насадки-распылителя в носовую полость: два компонента с интервалом три недели. Использоваться она будет как дополнительная защита среди групп риска.

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