Мурашко рассказал о поставках насадок для назальной вакцины

Препарат был зарегистрирован в России 1 апреля

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поделился подробностями поставок в страну насадок для назальной вакцины от коронавируса "Спутник".

"Поступят на следующей неделе", - отметил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что назальная вакцина станет доступна, когда для ее введения появятся одноразовые насадки.

Препарат был зарегистрирован Минздравом 1 апреля. Вакцину вводят при помощи насадки-распылителя в носовую полость: два компонента с интервалом три недели. Использоваться она будет как дополнительная защита среди групп риска.

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