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В Приднестровье прокомментировали сообщения о стрельбе у складов с российским вооружением

11:23
  • среда
  • 27 апреля 2022

Сообщалось о стрельбе в районе села Колбасна

Появившиеся в среду, 27 апреля, в ряде средств массовой информации сообщения о стрельбе рядом со складами с российским вооружением не соответствуют действительности. Об этом рассказал сопредседатель комиссии по управлению миротворческой операцией на Днестре от Приднестровья Олег Беляков .
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Как заявил Беляков, информация о стрельбе в районе складов в Колбасне поступила в штаб миротворцев и была проверена. Она не подтверждается, сообщает ТАСС.

При этом в министерстве внутренних дел ПМР заявили, что утром 27 апреля, в 08:45, с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. Сообщения о пострадавших не поступали, сообщает "Интерфакс".

В селе Колбасна на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики находится один из крупнейших в Европе складов боеприпасов.

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