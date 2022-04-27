С коронавирусом в России госпитализировали еще 2986 человек

Выздоровели 11477 пациентов

За минувшие сутки в России госпитализировали 2986 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

"Выписано в связи с выздоровлением 11477 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 26 апреля", - также говорится в сообщении.

Выявлено 7705 новых случаев: 760 - в Москве, 510 - в Санкт-Петербурге, 241 - в Московской области. По стране подтверждено 163 летальных исхода.

За все время пандемии в России зарегистрировали 18 159 600 случаев COVID-19. Умерли 375400 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"