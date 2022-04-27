ЕК обвинила Россию в газовом шантаже

Так в Брюсселе прокомментировали остановку поставок в Болгарию и Польшу

Российская сторона предпринимает очередную попытку шантажировать Европу газом. С таким заявлением в среду, 27 апреля, выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Шантажом чиновница назвала заявления российского "Газпрома" об остановке поставок газа европейским государствам, отказавшимся оплачивать газ в рублях.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель готов к такому сценарию и готовит скоординированный ответ от всего Евросоюза, сообщает "Интерфакс".

Ранее "Газпром" официально уведомил польский концерн PGNIG о полной приостановке поставок газа и о прекращении поставок газа в Болгарию с 27 апреля. Это связано с отказом европейских государств рассчитываться за газ по новой схеме — в рублях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"