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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Макрона

11:33
  • среда
  • 27 апреля 2022

Ранее в Париже не исключили такой возможности

Встреча президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном на территории нашей страны пока не планируется.
Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции

"Пока нет таких планов", - сказали РИА Новости в пресс-службе Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил французского лидера Эммануэля Макрона с переизбранием. Он пожелал коллеге успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.

24 апреля во Франции прошел второй тур президентских выборов. По результатам подсчета 100 % бюллетеней победу на президентских выборах Франции одержал действующий глава государства Эммануэль Макрон. Он набрал 58,55% голосов. Его соперница - лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – получила 41,45% голосов.

После победы Макрон заявил, что планирует встретиться с Путиным после президентской кампании выборов во Франции.

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