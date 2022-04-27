Проверки бизнеса в России снизились в семь раз

Важно ослаблять контроль за предпринимательством

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в среду на заседании Совета законодателей, что в настоящее время число проверок бизнеса в России снизилось в семь раз.

"Снятие такого чрезмерного административного контроля имеет огромное значение для бизнеса", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента (цитата по ТАСС).

Она добавила, что периодически из регионов приходят сигналы о попытках контрольно-надзорных органов под тем или иным видом "кошмарить" бизнес. Подобного рода вопросы требуют незамедлительной реакции.

Ранее власти ввели мораторий на проведение проверок организаций до конца 2022 года. Исключения составляют вопросы безопасности и здоровья граждан.

Прежде Матвиенко поручила сенаторам съездить в регионы и проанализировать ситуацию с экономикой, с малым и средним бизнесом.

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