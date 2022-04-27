ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проверки бизнеса в России снизились в семь раз

11:46
  • среда
  • 27 апреля 2022

Важно ослаблять контроль за предпринимательством

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в среду на заседании Совета законодателей, что в настоящее время число проверок бизнеса в России снизилось в семь раз.
Матвиенко предложила сократить штат контрольно-надзорных органов

"Снятие такого чрезмерного административного контроля имеет огромное значение для бизнеса", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента (цитата по ТАСС).

Она добавила, что периодически из регионов приходят сигналы о попытках контрольно-надзорных органов под тем или иным видом "кошмарить" бизнес. Подобного рода вопросы требуют незамедлительной реакции.

Ранее власти ввели мораторий на проведение проверок организаций до конца 2022 года. Исключения составляют вопросы безопасности и здоровья граждан.

Прежде Матвиенко поручила сенаторам съездить в регионы и проанализировать ситуацию с экономикой, с малым и средним бизнесом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Бизнес
Бизнес
Бизнесмены
Бизнесмены
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.