Промышленники Германии объявили о двойном кризисе

Восстановление в ближайшее время не ожидается

Немецкая экономика переживает в настоящее время двойной кризис. Об этом в среду, 27 апреля, заявили в промышленном союзе Германии.

Как отметил генеральный директор Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг, федеральное правительство значительно понизило свой экономический прогноз — и это логично.

Эксперт отметил, что высокие цены на энергоносители и сбои в международных логистических цепочках из-за возобновления сбоев в контейнерных перевозках из Китая замедляют рост конъюнктуры.

При этом промышленная активность, внешняя торговля и инвестиции слабеют, а восстановление в краткосрочной перспективе не предвидится, цитирует Ланга РИА Новости.

Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что в случае отказа Европы от российского газа будет нанесен удар по промышленности Германии - мощнейшей экономики ЕС. Но это будет иметь последствия не только для Германии, а перекинется на всю Европу, подчеркнул политик.

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