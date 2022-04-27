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Промышленники Германии объявили о двойном кризисе

12:36
  • среда
  • 27 апреля 2022

Восстановление в ближайшее время не ожидается

Немецкая экономика переживает в настоящее время двойной кризис. Об этом в среду, 27 апреля, заявили в промышленном союзе Германии.
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Как отметил генеральный директор Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг, федеральное правительство значительно понизило свой экономический прогноз — и это логично.

Эксперт отметил, что высокие цены на энергоносители и сбои в международных логистических цепочках из-за возобновления сбоев в контейнерных перевозках из Китая замедляют рост конъюнктуры.

При этом промышленная активность, внешняя торговля и инвестиции слабеют, а восстановление в краткосрочной перспективе не предвидится, цитирует Ланга РИА Новости.

Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что в случае отказа Европы от российского газа будет нанесен удар по промышленности Германии - мощнейшей экономики ЕС. Но это будет иметь последствия не только для Германии, а перекинется на всю Европу, подчеркнул политик.

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