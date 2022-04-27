Росздравнадзор: качество ввозимых в страну препаратов гарантировано

Контроль осуществляет сеть из 13 лабораторных комплексов

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что ни один лекарственный препарат не будет допущен на российский рынок без контроля качества.

"Все регламентировано теми правительственными решениями, которые на сегодняшний день приняты. И наша непосредственная задача - обеспечить качество, и мы это гарантируем", - подчеркнула руководитель ведомства, слова которой приводит ТАСС.

Она уточнила, что контроль осуществляет сеть из 13 лабораторных комплексов, которые расположены практически во всех округах.

"Будут отобраны практически все образцы всех серий, которые будут ввозиться на территорию Российской Федерации", - заверила Самойлова.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что на пути от изготовителя до конечного покупателя стоимость лекарств в медучреждениях и аптеках многих регионов страны выросла в разы. Рост цен Краснов объяснил "порой необъяснимой жадностью коммерсантов от медицины".

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