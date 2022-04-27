Здание лечебного отдела эндокринологического центра реконструируют

Об этом сообщили в Москомархитектуры

Здание лечебного отдела эндокринологического центра на улице Москворечье планируется реконструировать. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Градостроительная документация, разработанная комитетом, позволяет построить на этом участке здание высотой до 35 метров и наземной площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Уверена, что новый медицинский объект удачно дополнит уже существующую инфраструктуру здравоохранения", — рассказала Княжевская.

Ранее мэр Сергей Собянин подписал градостроительный план земельного участка на эту территорию. Согласно документации, на этом участке разрешено размещать здания только медицинской направленности.

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