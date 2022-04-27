Собянин утвердил автоматическое продление статусов промкомплексов и технопарков

За последние пять лет общий объем инвестиций в развитие этих компаний составил почти 112 миллиардов рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об автоматическом продлении в 2022 году статусов промышленных комплексов, технопарков, индустриальных парков, управляющих компаний, инвестиционных приоритетных проектов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Обладатели указанных статусов освобождаются от необходимости подтверждать соответствие установленным критериям. Таким образом, они смогут сохранить городские льготы по земельным платежам, налогам на прибыль и имущество.

Как уточнили в пресс-службе, специальные статусы промкомплекса, технопарка, якорного резидента в настоящее время имеют 122 компании. Там трудятся порядка 130 тысяч человек. За последние пять лет общий объем инвестиций в развитие этих компаний составил почти 112 миллиардов рублей. Общий объем налоговых льгот - 3,9 миллиарда рублей в год.

Также в мэрии напомнили, что в Москве сегодня реализуется 13 инвестиционных приоритетных проектов. Они позволят создать порядка 11 тысяч рабочих мест.

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