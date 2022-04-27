Собянин утвердил меры поддержки автосервисов и автодромов

Это решение было принято по просьбам предпринимательского сообщества

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 27 апреля, утвердил меры поддержки владельцев аттракционов и спортивных сооружений в парках столицы.

Комплекс мер поддержки владельцев некапитальных сооружений поможет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию некапитальных объектов отдыха и развлечений в городских парках: аттракционов, веревочных парков, батутов, аэродинамических труб, тиров, детских автогородков, контактных зоопарков и лекториев.

Поддержку также получат предприниматели, эксплуатирующие закрытые площадки и автодромы автомобильных школ; пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств; плоскостные парковки и отстойно-разворотные площадки наземного общественного пассажирского транспорта; открытые спортивные, игровые, детские площадки, площадки для отдыха, площадки для выгула и дрессировки собак, спортивные сооружения и пункты проката инвентаря; малые архитектурные формы, фонтаны; общественные туалеты нестационарного типа.

Договоры на размещение некапитальных объектов, срок исполнения обязательств по которым истекает не позднее 31 декабря 2022 года, продлеваются на один год. Величина обеспечительных платежей по действующим и вновь заключаемым договорам на размещение некапитальных объектов в 2022 года не должна превышать месячного платежа. Уже внесенные средства, превышающие эту сумму, направляются в счет уплаты текущих платежей. Владельцы некапитальных объектов получают отсрочку по оплате за второй квартал 2022 года до 31 декабря.

Это решение было принято по просьбам предпринимательского сообщества в рамках мер по обеспечению устойчивого функционирования экономики Москвы в условиях санкционного давления.

Ранее Сергей Собянин напомнил о мерах поддержки бизнеса и москвичей, которые столичные власти предпринимают в условиях санкций. В частности, улучшены условия льготного кредитования московской промышленности, в том числе расширен круг получателей. Процентные ставки были снижены с 15% до 11%.

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