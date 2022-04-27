ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти озвучили новые данные о погибших на пожаре в тверском НИИ

12:31
  • среда
  • 27 апреля 2022

Число жертв продолжает расти

В результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института (НИИ) Воздушно-космической обороны (ВКО) России в Твери погибли 19 человек.
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 17

"На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек", — говорится в сообщении на сайте правительства Тверской области.

Разбор завалов в здании НИИ и опознание останков погибших при пожаре продолжается. Ранее сообщалось о 17 погибших.

Пожар в здании НИИ ВКО России вспыхнул в четверг, 21 апреля, в одном из кабинетов на втором этаже. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. С огнем удалось справиться только на следующий день. Предварительная причина возгорания - аварийная работа электросети.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар в оборонном НИИ в Твери
Пожар в оборонном НИИ в Твери
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.