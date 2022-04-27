Власти озвучили новые данные о погибших на пожаре в тверском НИИ

Число жертв продолжает расти

В результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института (НИИ) Воздушно-космической обороны (ВКО) России в Твери погибли 19 человек.

"На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек", — говорится в сообщении на сайте правительства Тверской области.

Разбор завалов в здании НИИ и опознание останков погибших при пожаре продолжается. Ранее сообщалось о 17 погибших.

Пожар в здании НИИ ВКО России вспыхнул в четверг, 21 апреля, в одном из кабинетов на втором этаже. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. С огнем удалось справиться только на следующий день. Предварительная причина возгорания - аварийная работа электросети.

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