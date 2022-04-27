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Москвичам рассказали о погоде 1 мая

12:59
  • среда
  • 27 апреля 2022

Майские праздники начнутся с похолодания

В воскресенье, 1 мая, в Москве будет довольно прохладная погода, ночью вероятны заморозки. Об этом в среду, 27 апреля, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
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По словам эксперта, в выходные прогнозируется довольно прохладная погода. Температура в ночные часы в Москве составит около нуля-двух градусов тепла, а в пониженных местах рельефа, например, в районе Бутово, температура будет понижаться до минус одного градуса.

Днем 1 мая ожидается плюс 10-12 градусов, при этом существенные осадки не ожидаются, отметила Позднякова.

2 и 3 мая облачность в столичном регионе увеличится, днем не исключен местами небольшой дождь. Столбики термометров подрастут до плюс 13-15 градусов, по области — до плюс 10-15 градусов.

В целом температура будет отставать от климатической нормы на один-два градуса, цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее синоптики рассказали, что антициклон из Скандинавии сместит циклон из Центральной России на северо-восток и вызовет ощутимое снижение температуры. Из-за этого в конце недели и в первые дни мая в ночные часы возможны заморозки — вероятно, последние в текущем сезоне.

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