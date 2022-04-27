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Россия потратит на поддержку экономики около 6,3 трлн рублей

12:53
  • среда
  • 27 апреля 2022

Инфляция в 2022 году составит 20,7%

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в среду, что инфляция в России в 2022 году составит 20,7%, а в 2023-м - около 6%, передает ТАСС.

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Как уточнил спикер, в ближайшее время экономика российских регионов будет очень дифференцирована из-за санкционного давления.

По словам Кудрина, на поддержку экономики в этом году Россия потратит около 6,3 триллиона рублей.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин работает над более справедливым распределением налога на прибыль между регионами.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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