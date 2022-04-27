Bloomberg: десять европейских импортеров открыли счета для оплаты газа в рублях

Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией

Десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа по новому механизму. Об этом в среду, 27 апреля, рассказал источник, близкий к "Газпрому".

По словам источника Bloomberg, четыре европейских покупателя уже оплатили поставки российского газа в рублях. Новая волна расчетов за газ, по утверждению источника, наступит после 15 мая.

При этом не уточняется, о каких именно покупателях идет речь. В перечне недружественных России государств, расчеты за газ с которыми переведены на рубли, значится 21 государство.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что на озвученные российской стороной условия оплаты газа согласилась австрийская нефтяная компания OMV, крупнейшая в Центральной Европе. OMV приняла условия оплаты, как и правительство Германии, поскольку "они были признаны соответствующими условиям санкций", заявил Нехаммер.

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