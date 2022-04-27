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Россия решила выйти из Всемирной туристской организации

13:24
  • среда
  • 27 апреля 2022

Туризм нельзя политизировать

Россия намерена покинуть Всемирную туристскую организацию ООН (ЮНВТО).

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление организации. Приостановка членства России вступает в силу незамедлительно.

"Необходимо следовать соответствующему процессу, завершение этого займет год" - говорится в сообщении.

Ранее Ростуризм призвал ЮНВТО не политизировать отрасль. Туризм должен объединять людей, укреплять дружественные связи между странами, заметила глава агентства Зарина Догузова.

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