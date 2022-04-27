Россия решила выйти из Всемирной туристской организации

Туризм нельзя политизировать
Россия намерена покинуть Всемирную туристскую организацию ООН (ЮНВТО).
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление организации. Приостановка членства России вступает в силу незамедлительно.
"Необходимо следовать соответствующему процессу, завершение этого займет год" - говорится в сообщении.
Ранее Ростуризм призвал ЮНВТО не политизировать отрасль. Туризм должен объединять людей, укреплять дружественные связи между странами, заметила глава агентства Зарина Догузова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"