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Глава Минпромторга пообещал, что россияне не останутся без работы

13:17
  • среда
  • 27 апреля 2022

У властей есть план действий на случай сокращения штатов иностранных компаний

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что власти обсуждают действия при возможном сокращении штатов работающих в России иностранных компаний.

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"У нас есть внутренний план по тому, кто и как зайдет на предприятия иностранных концернов, которые примут решение уйти. Нет, люди не останутся без работы", - отметил глава Минпромторга (цитата по ТАСС).

Он добавил, что ведомство готово дать компаниям один-три месяца на решение логистических проблем. При этом возможен и ввод внешнего управления.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции. Ряд иностранных компаний объявили об уходе из страны.

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