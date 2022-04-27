Глава Минпромторга пообещал, что россияне не останутся без работы

У властей есть план действий на случай сокращения штатов иностранных компаний

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что власти обсуждают действия при возможном сокращении штатов работающих в России иностранных компаний.

"У нас есть внутренний план по тому, кто и как зайдет на предприятия иностранных концернов, которые примут решение уйти. Нет, люди не останутся без работы", - отметил глава Минпромторга (цитата по ТАСС).

Он добавил, что ведомство готово дать компаниям один-три месяца на решение логистических проблем. При этом возможен и ввод внешнего управления.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции. Ряд иностранных компаний объявили об уходе из страны.

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