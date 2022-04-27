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В Госдуму внесен законопроект о праве повторной сдачи ЕГЭ

13:20
  • среда
  • 27 апреля 2022

Школьникам могут разрешить пересдачу в течение месяца после первой попытки

Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий дать выпускникам школ право повторной сдачи Единого государственного экзамена в течение месяца после первой попытки.
Глава Рособрнадзора не увидел альтернативы ЕГЭ

Согласно пояснительной записке к законопроекту, эта мера предлагается для "снижения стресса для абитуриентов, когда школьники ждут ЕГЭ как часа, когда решится их судьба и разделится их жизнь на "до" и "после".

С учетом этого предлагается закрепить в законодательстве право обучающихся пройти повторную государственную итоговую аттестацию в течение одного месяца в резервный срок дополнительного периода к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету.

Авторы законодательной инициативы выразили мнение, что полная отмена ЕГЭ приведет к ухудшению качества доступности образования для широкого круга граждан.

Однако систему ЕГЭ требуется реформировать, цитирует парламентариев АГН "Москва".

В России уже завершился досрочный период сдачи ЕГЭ. Он прошел с 21 марта по 18 апреля. В Рособрнадзоре рассказали, что экзаменационная кампания 2022 года началась на высоком организационном уровне. Экзамены прошли без сбоев, проблем с наличием бумаги и других расходных материалов также не зафиксировано.

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