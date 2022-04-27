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Россия ввела санкции против почти 300 британцев

13:38
  • среда
  • 27 апреля 2022

Этот шаг носит ответный характер

Российские власти на основе взаимности вводят персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента. Об этом в среду, 27 апреля, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

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Эти лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании, заявили в МИД России.

Полный перечень политиков, попавших под санкции, опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

С учетом ставки Лондона на последовательное усиление антироссийских санкций работа над ответными контрмерами, включающими расширение российского стоп-листа, будет продолжена, предупредили в российском МИД.

После начала Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса британские власти ввели и неоднократно расширили антироссийские санкции. В частности, в марте под рестрикции попали 386 депутатов Госдумы, а 13 апреля Лондон внес в санкционный список еще 206 предпринимателей из России.

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