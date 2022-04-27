Собянин пригласил москвичей на фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна"

Мэр посетил площадку фестиваля "Пасхальный дар"

Мастер-классы, уроки добра и милосердия, выставки, театральные постановки и это далеко не всё. В Москве до пятницы проходит фестиваль "Пасхальный дар". Сегодня площадку на Тверской площади посетил мэр столицы Сергей Собянин.

Главная тема этого года - традиционно благотворительность. Здесь проходят творческие и инклюзивные мастер-классы, уроки добра и милосердия, выступления артистов, выставки, театральные постановки, викторины, лекции и многое другое. Любой желающий может стать благотворителем и помочь людям, которым сейчас нужна помощь. Сделать это просто, надо лишь купить что-то в мини-маркетах фестиваля.

"Мы вновь открываем пасхальный фестиваль, который проходит в Москве уже седьмой раз. На два года мы прерывались. Сегодня пандемия отступила, и мы снова открылись. Театрализованные представления, концерты, мастер-классы. Наш фестиваль не заканчивается. 30 числа мы переходим плавно в фестиваль "Московская весна". Это фестиваль, посвященный Дню Победы, мероприятиям, связанным с нашей историей. Это военные песни, военная тематика. И, конечно, встреча по-настоящему весны в городе. Так что всех приглашаю", - сказал Сергей Собянин.

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