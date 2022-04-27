Подмосковные врачи выходили новорожденную с весом меньше 500 граммов

Девочка больше месяца провела в кувезе для недоношенных детей

Крошечная, но очень сильная. В Наро-Фоминском перинатальном центре врачам удалось выходить девочку, которая родилась с весом меньше 500 граммов. Из-за опасного заболевания маме пришлось делать кесарево сечение уже на 26 неделе беременности. Новорождённая Ассоль несколько месяцев провела в кувезе для недоношенных детей. А потом была долгая реабилитация.

Экстремально низкая масса тела. Когда Ассоль появилась на свет, она весила всего лишь 490 граммов. Её маме на двадцать шестой неделе беременности пришлось сделать экстренное кесарево сечение. Иначе жизнь обеих была бы под угрозой.

"Повышение давления при беременности - это не есть хорошо. Такое заболевание как преэклампсия… И единственный способ - это родоразрешение. Во время операции я услышала: девочка, четыреста девяносто грамм, тридцать два сантиметра. Не показали, потому что сразу же увезли её в реанимацию", - говорит Яна Резникова.

И началась самая настоящая борьба за жизнь Ассоль. Два с лишним месяца она провела в специальном кувезе для недоношенных детей, на аппарате ИВЛ.

"Когда рождается такой ребёнок, он находится в очень тяжелом состоянии, это связано с глубокой незрелостью, с недоношенностью. Всегда такие дети требуют экстренной реанимационной помощи. Ребёнок долго лечился у нас в отделении, это около двух с половиной месяцев. До того, как ребенок научился самостоятельно дышать, кушать", - рассказал заведующий детской реанимацией Наро-фоминского перинатального центра Сергей Пряхин.

Вот такой крохотной и беззащитной она была в первые недели своей жизни (см. видео). В перинатальном центре родителям в таких непростых ситуациях помогают психологи. Объясняют главное правило - к ребенку в реанимацию всегда заходить с положительными эмоциями. Дети всё чувствуют. Ассоль с мамой общалась с первого дня.

"Я когда заходила в реанимацию, у неё начинали датчики все кричать и уже врачи говорили: мама пришла, всё понятно. То есть, я подходила к кувезу и все хорошо. Мы с ней читали сказки, песни пели, с бубном танцевали", - рассказывает мама.

Сейчас Ассоль девять месяцев. Весит шесть с лишним килограммов. Но фактически она как шестимесячный ребенок. Уже появились два зуба. Умеет хорошо переворачиваться. Учится сидеть и ползать.

"Она сейчас молодец, она плавает в диапазоне по двигательной активности от пяти до восьми месяцев, то есть что-то она умеет на пять активно, что-то она умеет на восемь. Да, но она очень такая старательная девочка, она очень упрямая, настырная, то есть она старается", - говорит врач-невролог, руководитель проекта реабилитации недоношенных детей Наро-фоминского перинатального центра Екатерина Зозуля.

Сейчас они с мамой опять в перинатальном центре Наро-Фоминска. Заканчивают уже второй курс реабилитации. Ассоль здесь звезда. Её все знают с рождения и любят. А она не прочь заниматься бэби-йогой. Терпеливо переносит массаж, бальнеологические процедуры и практически летает в лечебно-оздоровительной кровати.

"Мы искусственно с помощью механизмов создаем внутриутробные условия, то есть создаем определенный температурный режим и эффект невесомости за счет высокой подачи воздуха. Дети здесь расслабляются, снимается мышечный тонус", - говорит Зозуля.

Впереди у Ассоль выписка, и она даже получила домашнее задание на два ближайших месяца - научиться ползать. Чтобы после следующего курса реабилитации здесь, в центре, можно было уже делать и первые самостоятельные шаги.

Юлия Богоманшина, Алексей Комаров. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"