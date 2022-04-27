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Как московский обувной бизнес адаптируется к новым реалиям

15:08
  • среда
  • 27 апреля 2022

Уход западных компаний - шанс для отечественных

Отечественные производители обуви расширяют бизнес. Западные бренды, к которым привыкли российские потребители, сейчас закрывают магазины. Наши компании оценили это как отличный шанс. Сырьё, запчасти для оборудования, логистика - проблемы решить можно.

Анна Черная на производстве решает творческие задачи - создаёт  новые модели, узоры и рисунки.

"Я разрабатываю модели и участвую в принтовании деталей: переносим их непосредственно в принтер, уже в обработанном виде, и начинается у нас печать на детали", - рассказывает модель-конструктор Анна Черная.

Сотрудники, кстати, предпочитают обувь собственного производства.

"Мне очень нравится. Например, детскую обувь я покупала сначала своему ребёнку, теперь внуку. Там очень пяточка такая, зафиксированная, как положено маленьким деткам. Подсводник, чтобы не было у них плоскостопия", - объясняет раскройщик обуви Валентина Ларина.

Лазерная установка справляется с изготовлением деталей разной сложности и направленности: от плотных антипрокольных стелек, до кружевной резьбы по тонкой коже.

"Когда ты видишь в голове результат, который ты хочешь получить, а потом, в итоге, этого добиваешься, ты получаешь удовлетворение", - говорит ведущий инженер Денис Драганов.

Производство всегда работало с отечественными поставщиками. Что же касается оборудования, оно никак не зависит от контрактов с недружественными странами. Но самое главное здесь - преемственность поколений, институт наставничества. Неудивительно, что здесь работает много молодёжи.

"Я три года здесь работаю. Не знаю, мне понравилась сама профессия - сборщик обуви, обувщик, в принципе", - говорит дублеровщик деталей верха обуви Алексей.

С ортопедической обуви здесь тоже  всё в порядке: ассортимент - разнообразный, можно найти и лодочки на высоком каблуке с удобной стелькой и супинатором, и совсем специальную обувь, без которой некоторые люди ходить, в принципе, не смогут. Причём производители, так получилось, стратегию работы  под санкциями отработали заранее.

"Мы это сделали ещё в пандемию: посмотрели все шаги, всех производителей, всех поставщиков, и в союзе кожевников-обувщиков России есть группа компаний, которые производители и обуви, и комплектующих. Чтобы не было никаких перебоев в производстве обуви", - говорит генеральный директор "Ортомода" Галина Волкова.

На этом московском производстве всё своё: от дизайна до пошива. Всё оборудование в цеху новое, ему буквально несколько месяцев, а материалы - отечественные.

АЛЕКСАНДРА ПАНИНА, МИХАИЛ ЖУЧКОВ, АЛЕКСАНДР ШЕРСТЮК И АННА АЛЕКСАНДРОВА, "ТВ Центр".

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