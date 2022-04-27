Пеликаны в Московском зоопарке вернулись в летний пруд

Почти все время они проводят в воде

Пеликаны в Московском зоопарке вернулись на "большую воду". Зиму они провели в тёплых помещениях. Теперь, когда солнце уже достаточно прогрело московский воздух, птиц выпустили в летний вольер. Там для них почистили пруд.

Птицы явно соскучились по заплывам и проводят в акватории почти всё время. И кормят пернатых прямо в воде. Одни ловят подброшенную рыбу на лету, а кто-то неторопливо подходит к ведру и огромным клювом вытаскивают пищу прямо оттуда.

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