ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В парке "Зарядье" стартовало цветочное шоу

15:12
  • среда
  • 27 апреля 2022

Сейчас распускаются первоцветы

Волны цветения: в Зарядье открылся масштабный природный аттракцион. И программа всё время меняется. 

Пространство парка украсили цветы, высаженные в строгом порядке, с учётом климатических зон. Клумбы формой напоминают огромные волны. Сейчас распускаются первоцветы, луковицы которых поместили в землю ещё перед зимой. В основном бледных оттенков, что характерно для весны в наших широтах.  Глядя на покрытые белоснежным покрывалом поляны, создаётся впечатление, что это  снег.

Впрочем, скоро солнце разбудит более яркие растения. Роскошным красочным ковром горожане смогут любоваться до глубокой осени.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Первоцветы в Зарядье
Первоцветы в Зарядье
Первоцветы в Зарядье
Первоцветы в Зарядье
Первоцветы в Зарядье
Первоцветы в Зарядье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.