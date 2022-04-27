В парке "Зарядье" стартовало цветочное шоу

Сейчас распускаются первоцветы

Волны цветения: в Зарядье открылся масштабный природный аттракцион. И программа всё время меняется.

Пространство парка украсили цветы, высаженные в строгом порядке, с учётом климатических зон. Клумбы формой напоминают огромные волны. Сейчас распускаются первоцветы, луковицы которых поместили в землю ещё перед зимой. В основном бледных оттенков, что характерно для весны в наших широтах. Глядя на покрытые белоснежным покрывалом поляны, создаётся впечатление, что это снег.

Впрочем, скоро солнце разбудит более яркие растения. Роскошным красочным ковром горожане смогут любоваться до глубокой осени.

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