В Москве подвели итоги заявочной кампании конкурса "Мастера гостеприимства"

Участие хотят принять не только жители российских регионов, но и представители из-за рубежа

В Москве подвели итоги заявочной кампании нового сезона конкурса "Мастера гостеприимства". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". На пресс-конференции, которую провели в виде экскурсии по ВДНХ, рассказали, что участвуют не только жители всех регионов, но и представители из-за рубежа. Основная задача - поддержать молодых специалистов в области туризма, сферы обслуживания, ресторанного и гостиничного бизнеса.

"И, наверное, самое ценное, для чего приходят в конкурс - возможность пообщаться с наставниками, опытными людьми, которую создают эту индустрию в ней работают, делятся опытом, секретами, взглядами, советами", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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