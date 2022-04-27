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В Москве подвели итоги заявочной кампании конкурса "Мастера гостеприимства"

14:48
  • среда
  • 27 апреля 2022

Участие хотят принять не только жители российских регионов, но и представители из-за рубежа

В Москве подвели итоги заявочной кампании нового сезона конкурса "Мастера гостеприимства". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". На пресс-конференции, которую провели в виде экскурсии по ВДНХ, рассказали, что участвуют не только жители всех регионов, но и представители из-за рубежа. Основная задача - поддержать молодых специалистов в области туризма, сферы обслуживания, ресторанного и гостиничного бизнеса.

"И, наверное, самое ценное, для чего приходят в конкурс - возможность пообщаться с наставниками, опытными людьми, которую создают эту индустрию в ней работают, делятся опытом, секретами, взглядами, советами", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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Конкурс "Мастера гостеприимства"
Конкурс "Мастера гостеприимства"
Конкурс "Мастера гостеприимства"
Конкурс "Мастера гостеприимства"
Конкурс "Мастера гостеприимства"
Конкурс "Мастера гостеприимства"
Конкурс "Мастера гостеприимства"
Конкурс "Мастера гостеприимства"
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