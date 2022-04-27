Патрушев указал на роль НАТО в украинском кризисе

Россия была вынуждена начать специальную военную операцию

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в среду на совещании по вопросам безопасности на Юге страны, что НАТО подталкивала Киев к силовому разрешению ситуации в Донбассе.

"Страны НАТО направляли своих военных советников и инструкторов с одной целью - подготовить киевский режим к силовому решению вопроса с Донецкой и Луганской народными республиками и спровоцировать вооруженное противостояние с Россией", - сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Патрушева, Украина с 2014 года Украина находится под полным внешним контролем США.

Как добавил секретарь Совбеза, получив данные о готовящейся украинской агрессии в Донбассе и Крыму, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию.

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