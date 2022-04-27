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Спасатели провели учения на стадионе "Динамо" в Москве

15:07
  • среда
  • 27 апреля 2022

С задачами они успешно справились

Пожар на стадионе "Динамо" прямо во время футбольного матча. Огонь охватил раздевалку на третьем этаже, а едкий дым быстро распространился по трибунам, отрезав десятки болельщиков от эвакуационных выходов. По такой легенде сегодня на стадионе "Динамо" проходили учения спасательных служб. Чтобы добраться до всех пострадавших, пришлось использовать подъемники и альпинистское снаряжение.

На подземной парковке шла своя работа - там люди оказались зажаты в машине. Вытаскивали их с помощью гидравлических ножниц. Одновременно пожарные сбивали пламя при плохой видимости в замкнутом помещении. В результате все 45 человек личного состава успешно справились со своими задачами.

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