Песков отреагировал на угрозы Арестовича захватить Приднестровье

В Киеве считают, что у ВСУ хватит сил

В Кремле прокомментировали слова советника Зеленского о том, что украинские войска могут захватить Приднестровье.

Это достаточно провокационно. И это четко я могу сказать", - заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что у ВСУ хватил сил захватить Приднестровье, если об этом попросил Молдавия.

"Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно", - сообщил он.

В последние дни ситуация в Приднестровье сильно накалилась. В регионе введен красный уровень террористической угрозы после трех атак, в результате которых пострадали воинская часть в селе Парканы, здание Министерства госбезопасности в Тирасполе и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.

В МИД России заявили, что Россия хотела бы избежать сценария, при котором Москве придется вмешаться в конфликт в ПМР.

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