ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков отреагировал на угрозы Арестовича захватить Приднестровье

13:59
  • среда
  • 27 апреля 2022

В Киеве считают, что у ВСУ хватит сил

В Кремле прокомментировали слова советника Зеленского о том, что украинские войска могут захватить Приднестровье.
В Приднестровье отменили парад на 9 мая

Это достаточно провокационно. И это четко я могу сказать", - заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что у ВСУ хватил сил захватить Приднестровье, если об этом попросил Молдавия.

"Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно", - сообщил он.

В последние дни ситуация в Приднестровье сильно накалилась. В регионе введен красный уровень террористической угрозы после трех атак, в результате которых пострадали воинская часть в селе Парканы, здание Министерства госбезопасности в Тирасполе и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.

В МИД России заявили, что Россия хотела бы избежать сценария, при котором Москве придется вмешаться в конфликт в ПМР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.