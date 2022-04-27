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Кремль ответил на обвинения в газовом шантаже

14:20
  • среда
  • 27 апреля 2022

Ранее такое обвинение выдвинула глава Еврокомиссии

В Кремле отвергают обвинения главы Еврокомиссии в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях. Об этом в среду, 27 апреля, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля напомнил, что переход к оплате рублями российского газа был вызван недружественными шагами против России: вводя санкции, западные государства украли у Москвы значительную сумму резервов.

Что касается новой схемы расчетов за газ, по словам Пескова, де-факто для покупателей российского газа при переходе к оплате в рублях ничего не меняется, об убытках и изменении цены речи нет, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала шантажом заявления российского "Газпрома" об остановке поставок газа европейским государствам, отказавшимся оплачивать газ в рублях.

При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что на озвученные российской стороной условия оплаты газа согласилась австрийская нефтяная компания OMV, крупнейшая в Центральной Европе. OMV приняла условия оплаты, как и правительство Германии, поскольку "они были признаны соответствующими условиям санкций", заявил Нехаммер.

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