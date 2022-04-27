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Москалькова заявила о "линчевании" российской культуры на Западе

14:12
  • среда
  • 27 апреля 2022

Происходит "откат к дикости"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в ходе круглого стола в среду, что на Западе сегодня "линчуется вся многовековая российская культура".

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"Но она не только российская, это достояние всей мировой цивилизации. Отменяются Достоевский, великие произведения Чайковского. Мы откатились к временам, когда сжигались книги великих философов", - заметила омбудсмен (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что происходящее приведет к откату цивилизованного мира назад.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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