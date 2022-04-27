Лавров назвал главный инструмент западной политики

И не просто главный, но единственный

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад сделал главным - если не единственным - инструментом своей политики односторонние санкции, передает РИА "Новости".

"Односторонние нелегитимные санкции так называемый коллективный Запад сделал чуть ли не главным, а, может быть, даже единственным инструментом своей внешней политики", - заметил глава внешнеполитического ведомства.

Также министр сообщил, что готовится саммит Россия - Африка. Это будет уже вторая подобная встреча. Первая состоялась в 2019 году в Сочи.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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