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Кремль оценил последствия выхода России из ЮНВТО

14:37
  • среда
  • 27 апреля 2022

Россия объявила о намерении выйти из состава Всемирной туристской организации ООН

Выход России из Всемирной туристской организации ООН не повлияет на развитие туристической отрасли в нашей стране. Об этом в среду, 27 апреля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что туристическая отрасль России, особенно по внутреннему туризму, продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма также открыты.

По словам Пескова, в дальнейшем вопрос будет заключаться в конкуренции между этими направлениями в плане качества и цены.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать, обсуждалась ли тема выхода России из ЮНВТО на встрече президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что Россия намерена покинуть Всемирную туристскую организацию ООН (ЮНВТО). Приостановка членства России вступает в силу незамедлительно.

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