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Макрона закидали помидорами

14:34
  • среда
  • 27 апреля 2022

Охрана раскрыла над головой президента Франции спасительный зонтик

Президента Франции Эммануэля Макрона в ходе его поездки в муниципалитет Сержи закидали помидорами, сообщает канал BFMTV.

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Были показаны кадры, на которых запечатлено, как французский лидер стоит в центре большой толпы. В какой-то момент в него летят несколько помидоров, после этого охрана открывает над головой Макрона зонтик.

В среду глава государства находится с поездкой в регионе Иль-де-Франс.

В минувшие выходные во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Макрон получил 58,54% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 41,46%.

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