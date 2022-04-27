Макрона закидали помидорами

Охрана раскрыла над головой президента Франции спасительный зонтик
Президента Франции Эммануэля Макрона в ходе его поездки в муниципалитет Сержи закидали помидорами, сообщает канал BFMTV.
Были показаны кадры, на которых запечатлено, как французский лидер стоит в центре большой толпы. В какой-то момент в него летят несколько помидоров, после этого охрана открывает над головой Макрона зонтик.
В среду глава государства находится с поездкой в регионе Иль-де-Франс.
В минувшие выходные во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Макрон получил 58,54% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 41,46%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"