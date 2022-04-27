Москва обменяла Рида на Ярошенко

Американский студент напал на полицейских, россиянин якобы занимался контрабандой кокаина

В среду, 27 апреля, состоялся обмен американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко.

Обмену предшествовали длительные переговоры Москвы и Вашингтона, заявили в МИД нашей страны.

Ярошенко был задержан в мае 2010 года в Либерии. Затем его перевезли в США, где предъявили обвинения в сговоре с целью контрабанды кокаина и приговорили к 20 годам тюрьмы. Россиянин полностью отрицает вину. Ярошенко назвал свой арест провокацией, а дело сфабрикованным.

Инцидент с Ридом произошел в августе 2019 года. Он поругался на улице с двумя женщинами, на вызов прибыл наряд патрульно-постовой службы. Американец ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем служебной машины. Суд установил, что студент находился в состоянии алкогольного опьянения. Риду дали девять лет колонии.

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