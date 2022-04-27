Власти Великобритании объявили Россию экономическим изгоем

Лондон отреагировал на остановку поставок газа Болгарии и Польше

Приостановка Россией поставок газа в Польшу и Болгарию делает ее экономическим изгоем. С таким заявлением в среду, 27 апреля, выступил вице-премьер Великобритании Доминик Рааб.

Политик пообещал, что Великобритания будет "стоять плечом к плечу с нашими польскими друзьями и союзниками".

По мнению Рааба, это окажет разрушительное действие для России и сделает ее не только политическим, но и экономическим изгоем, сообщает телеканал Sky News.

Ранее в Кремле заявили, что переход к оплате рублями российского газа был вызван недружественными шагами против России: вводя санкции, западные государства украли у Москвы значительную сумму резервов. При этом де-факто для покупателей российского газа при переходе к оплате в рублях ничего не меняется.

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