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Власти Германии опровергли оплату российского газа в рублях

15:00
  • среда
  • 27 апреля 2022

Компании ФРГ продолжают платить в евро, заявили в Берлине

Компании Германии продолжают оплачивать поставки российского газа в евро, это важный пункт контрактов. Об этом в среду, 27 апреля, заявили в министерстве экономики ФРГ.
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При этом Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что прекращение российских поставок газа в Польшу и Болгарию пока не имело влияния на безопасность снабжения в Германии.

По данным германского регулятора, хранилища заполнены лучше, чем в апреле 2021 года, а приток газа соответствует привычному уровню, сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа по новому механизму. При этом не уточнялось, о каких именно покупателях идет речь.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял, что на озвученные российской стороной условия оплаты газа согласилась австрийская нефтяная компания OMV — она "приняла условия оплаты, как и правительство Германии".

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