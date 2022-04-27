Путин поручил кабмину стабилизировать цены на продовольствие

Также правительство проконтролирует цены на сырье

Правительство должно принять меры по поддержанию стабильных цен на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания от 5 апреля, на котором рассматривались вопросы развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

"С учетом ранее данных поручений принять меры, направленные на поддержание стабильных цен на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", - сказано в одном из пунктов документа, опубликованного на сайте Кремля.

Кабмину поручено разработать исчерпывающие меры господдержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. В их числе - организация импортозамещения критически важных видов сельскохозяйственной продукции, а также программ поддержки спроса на сельскохозяйственную технику и оборудование.

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