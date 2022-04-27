Голикова: Россия остается открытой для мира

Культура страны является ее визитной карточкой

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в Год культурного наследия народов России необходимо вовлечь все регионы, являющиеся носителями культуры, присущей их национальности.

"Для того, чтобы услышала страна, для того, чтобы это услышал мир, я не случайно говорю мир, потому что мир закрывается от нас, мы по-прежнему остаемся открытыми для мира", - подчеркнула заместитель председателя правительства (цитата по РИА "Новости").

По словам Голиковой, российской визитной карточкой в мир является культура, народные традиции.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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