Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака

Стрельцов и Козерогов ждет удачный день для бизнеса и учебы

Овны

Прокладывайте себе путь вперед смело, но без агрессии – таково условие звезд. Если будете последовательны и мудры, в скором времени вас ждет совсем другая жизнь.

Тельцы

Меркурий в вашем знаке получает поддержку Плутона, а вы – заряд уверенности в себе. Сегодня к вашему голосу будут прислушиваться, так что поторопитесь заявить о себе.

Близнецы

Все, что вы не хотели бы афишировать, делайте именно сегодня: звезды помогут сохранить вашу тайну. Речь идет прежде всего о финансовых операциях и любовных похождениях.

Раки

Вы будете действовать магнетически на своих собеседников, заставляя их верить или влюбляться! Только помните, что влияние звезд не вечно – уже завтра волшебство перестанет работать!

Львы

Представители знака, страдающие от недомоганий, имеют высокие шансы на выздоровление. А Львы, мечтавшие о новом домашнем питомце, сегодня могут сделать правильный выбор!

Девы

Ваша сексуальность зашкаливает, не удивляйтесь взглядам противоположного пола! Представителям знака, мечтающим завести ребенка или добиться успеха в учебе, сегодня повезет.

Весы

Срочно займитесь делами, связанными с ипотекой, кредитами, арендой или покупкой жилья. Но главными везунчиками дня окажутся представители знака, которые ведут семейный бизнес.

Скорпионы

Свободные представители знака сегодня познакомятся с кем-то интересным, а семейные – смогут упрочить отношения в паре. Секрет успеха в умении вести диалоги, слышать собеседника.

Стрельцы

Работа, бизнес или учеба – смотря что является приоритетом – займут сегодня все ваше время. Но это оправдает себя: вам удастся сдвинуть ситуацию в свою пользу!

Козероги

Плутон в вашем знаке действует слаженно и четко в паре с интеллектуалом-Меркурием. Вы сможете продать все что угодно, пройти любое собеседование или сдать экзамен.

Водолеи

Ваши родители, супруги или даже дальние родственники помогут поддержкой или информацией. Обязательно отблагодарите их добрыми словами.

Рыбы

Уверенности в себе вам придадут комплименты, причем их эффект будет длительным. Хотите поднять самооценку? Не стесняйтесь прямо попросить вас похвалить!

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