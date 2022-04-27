Жена Ярошенко раскрыла подробности его обмена

Россиянин с 2011 года находился в американской тюрьме

Обмен американца Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в Турции. Об этом в среду, 27 апреля, рассказала супруга Ярошенко Виктория.

Пообщаться с мужем Виктория Ярошенко еще не успела, она заявила, что намерена встретить его через полтора часа в аэропорту, сообщает "Интерфакс".

В Министерстве иностранных дел России ранее рассказали, что 27 апреля состоялся обмен американца Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко. Обмену предшествовали длительные переговоры Москвы и Вашингтона.

Ярошенко был задержан в мае 2010 года в Либерии. Затем его перевезли в США, где предъявили обвинения в сговоре с целью контрабанды кокаина и приговорили к 20 годам тюрьмы. Россиянин полностью отрицает вину. Ярошенко назвал свой арест провокацией, а дело сфабрикованным.

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