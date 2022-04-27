В Приднестровье опровергли слухи о прорыве диверсантов в Колбасну

В этом населенном пункте находится крупнейший склад боеприпасов

Информация о прорыве диверсионной группы в село Колбасна, где расположен склад боеприпасов, не подтверждается. Об этом в среду, 27 апреля, рассказал сопредседатель Объединенной контрольной комиссии миротворческой операции в Приднестровье Олег Беляков.

По словам Белякова, руководящему органу миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике "ничего неизвестно о каком-то прорыве сегодня какой-то диверсионной группы".

Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе, сообщает РИА Новости.

В Приднестровье ранее был объявлен красный уровень террористической угрозы после обстрела министерства госбезопасности в Тирасполе и подрыва радиоцентра. Затем появились сообщения о стрельбе рядом со складами с российским вооружением.

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