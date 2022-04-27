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В Тбилиси раскрыли роль Саакашвили в открытии "второго фронта" против России

15:48
  • среда
  • 27 апреля 2022

С этой целью Украина заслала экс-президента в Грузию

Никакого "второго фронта" против России в Грузии не будет. Это сделал бы экс-президент Михаил Саакашвили, если бы пришел к власти, но нынешняя команда не допустит такого развития событий, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

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"С самого начала военных действий на Украине наша команда четко заявила, в том числе, нашим украинским друзьям, что в Грузии не будет никакого "второго фронта". Именно после этого заявления начался поток необоснованных обвинений против наших властей", - сказал Гарибашвили.

Премьер напомнил: в Киеве так и сказали, что нынешние власти Грузии не готовы к началу военных действий, но это сделал бы Саакашвили. По словам Гарибашвили, бывший президент  незаконно прибыл в октябре в Грузию с одной целью: чтобы осуществить в стране революцию и государственный переворот. Тогда уже была информация, что война на Украине должна начаться в ноябре-декабре – и участие в конфликте Грузии стало бы неизбежным, если бы планы Саакашвили сработали, передает "Интерфакс".

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